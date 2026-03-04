SANT JORDI ATELIERS CREATIFS

Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22

Date(s) :

2026-04-22

Atelier créatif pour enfants autour du thème des dragons

.

Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda 66150 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 10 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshop for children on the theme of dragons

L’événement SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-03-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR