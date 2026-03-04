SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda
Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales
Début : 2026-04-23 10:00:00
Ateliers créatifs sur le thème de la Sant Jordi
Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 10 59
English :
Creative workshops on the theme of Sant Jordi
L’événement SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-03-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR