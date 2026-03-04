SANT JORDI ATELIERS CREATIFS

Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Ateliers créatifs sur le thème de la Sant Jordi

.

Médiathèque Amélie-les-Bains-Palalda 66110 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 56 10 59

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Creative workshops on the theme of Sant Jordi

L’événement SANT JORDI ATELIERS CREATIFS Amélie-les-Bains-Palalda a été mis à jour le 2026-03-04 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR