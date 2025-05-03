SANT JORDI Cerbère
SANT JORDI Cerbère jeudi 23 avril 2026.
SANT JORDI
Cerbère Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 10:00:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Profitez de cette occasion pour découvrir les livres, les roses. Venez vivre la magie de Sant Jordi, entre livres, roses et danse traditionnelle !
Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85
English :
Take advantage of this opportunity to discover books and roses. Come and experience the magic of Sant Jordi, between books, roses and traditional dance!
L’événement SANT JORDI Cerbère a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE