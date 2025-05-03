SANT JORDI

Cerbère Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 10:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Profitez de cette occasion pour découvrir les livres, les roses. Venez vivre la magie de Sant Jordi, entre livres, roses et danse traditionnelle !

.

Cerbère 66290 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 88 41 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take advantage of this opportunity to discover books and roses. Come and experience the magic of Sant Jordi, between books, roses and traditional dance!

L’événement SANT JORDI Cerbère a été mis à jour le 2026-03-06 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE