SANT JORDI Rue Verdi Saint-Cyprien

SANT JORDI

Rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

2026-04-26

Dimanche 26 avril à 15h30 > Venez célébrer la Sant Jordi avec Le Foment Ballem Tots fête du Livre et de la Rose, Sardane en musique avec la Cobla Les Casenoves et ateliers pour enfants.

Gratuit.

Lieu Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

.

Rue Verdi Jardin des plantes des Capellans Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 21 01 33

English :

Sunday April 26 at 3:30 pm > Celebrate Sant Jordi with Foment Ballem Tots: Book and Rose Festival, Sardana music with Cobla Les Casenoves and children's workshops.

Free admission.

Location: Jardin des Plantes des Capellans, rue Verdi

