SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall
SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall samedi 25 avril 2026.
Saint-Féliu-d’Avall
SANT JORDI
7 Rue de la Sardane Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
À l’occasion de la fête de la culture et des livres, venez assister à une conférence exceptionnelle autour d’un grand auteur. Un moment riche en échanges et en réflexion autour de la littérature et de la pensée
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7 Rue de la Sardane Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 93 87
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English :
To celebrate the festival of culture and books, come and attend an exceptional lecture by a great author. A moment rich in exchange and reflection on literature and thought
L’événement SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2026-04-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME