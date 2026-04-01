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SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall

SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall

SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall samedi 25 avril 2026.

Adresse : 7 Rue de la Sardane

Ville : 66170 Saint-Féliu-d'Avall

Département : Pyrénées-Orientales

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Saint-Féliu-d’Avall

SANT JORDI

7 Rue de la Sardane Saint-Féliu-d’Avall Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:00:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

À l’occasion de la fête de la culture et des livres, venez assister à une conférence exceptionnelle autour d’un grand auteur. Un moment riche en échanges et en réflexion autour de la littérature et de la pensée
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7 Rue de la Sardane Saint-Féliu-d’Avall 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 57 93 87 

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English :

To celebrate the festival of culture and books, come and attend an exceptional lecture by a great author. A moment rich in exchange and reflection on literature and thought

L’événement SANT JORDI Saint-Féliu-d’Avall a été mis à jour le 2026-04-08 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME