SANT JORDI SPECTACLE POETICO-MUSICAL AVEC LA CIE LA LUNE AUJOURD’HUI Médiathèque Prosper Mérimée Saint-Cyprien

SANT JORDI SPECTACLE POETICO-MUSICAL AVEC LA CIE LA LUNE AUJOURD’HUI

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 16:00:00

fin : 2026-04-23 17:00:00

Date(s) :

2026-04-23

Jeudi 23 avril de 16h à 17h > Découverte d’un univers poétique et musical par la Compagnie La lune aujourd’hui un spectacle où la langue catalane résonnera pour les petites et grandes oreilles, un moment à vivre en famille.

Accès libre, la rése…

.

Médiathèque Prosper Mérimée 1 rue François Arago Saint-Cyprien 66750 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 37 32 70

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Thursday, April 23, 4pm to 5pm > Discover a poetic and musical universe with the Compagnie La lune aujourd’hui : a show in which the Catalan language resonates for young and old ears alike, a moment to enjoy with the whole family.

Free access, reservation required.

L’événement SANT JORDI SPECTACLE POETICO-MUSICAL AVEC LA CIE LA LUNE AUJOURD’HUI Saint-Cyprien a été mis à jour le 2026-02-10 par CDT66