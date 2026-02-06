Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié Monbazillac

Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié

Salle des fêtes Monbazillac Dordogne

Venez célébrer l’amour et l’amitié lors d’une soirée conviviale et chaleureuse.

Entrée et poulet basquaise 20€

Sur réservation. .

Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr

