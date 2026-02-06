Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié Monbazillac
Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié Monbazillac vendredi 13 février 2026.
Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié
Salle des fêtes Monbazillac Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13
fin : 2026-02-13
Date(s) :
2026-02-13
Venez célébrer l’amour et l’amitié lors d’une soirée conviviale et chaleureuse.
Entrée et poulet basquaise 20€
Sur réservation. .
Salle des fêtes Monbazillac 24240 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86 touskiroul@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sant-Valentin | Fête de l’amour et de l’amitié Monbazillac a été mis à jour le 2026-02-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides