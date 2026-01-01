SANT VINCENÇ Eus
SANT VINCENÇ Eus samedi 17 janvier 2026.
SANT VINCENÇ
Eus Pyrénées-Orientales
Début : 2026-01-17 13:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Eus fête la Sant Vicenç avec au programme:
Rando patrimoine avec le Lézard sportif à la découverte du dolmen du Coll de Tribes
niveau facile 8km D+300m (gratuit) animé par T.Steimer et V.Porra (archéologues)
RDV à 13h15 pour covoiturage à l’abri bus (bas du village)
Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 72 15 74
English :
Eus celebrates Sant Vicenç with a program:
Heritage hike with Lézard sportif to discover the Coll de Tribes dolmen
easy level 8km D+300m (free) led by T.Steimer and V.Porra (archaeologists)
Meet at 1:15pm for car pooling at the bus shelter (bottom of the village)
L'événement SANT VINCENÇ Eus a été mis à jour le 2026-01-14