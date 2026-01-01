SANT VINCENÇ

Eus Pyrénées-Orientales

Début : 2026-01-17 13:00:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Eus fête la Sant Vicenç avec au programme:

Rando patrimoine avec le Lézard sportif à la découverte du dolmen du Coll de Tribes

niveau facile 8km D+300m (gratuit) animé par T.Steimer et V.Porra (archéologues)

RDV à 13h15 pour covoiturage à l’abri bus (bas du village)

.

Eus 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 18 72 15 74

English :

Eus celebrates Sant Vicenç with a program:

Heritage hike with Lézard sportif to discover the Coll de Tribes dolmen

easy level 8km D+300m (free) led by T.Steimer and V.Porra (archaeologists)

Meet at 1:15pm for car pooling at the bus shelter (bottom of the village)

L’événement SANT VINCENÇ Eus a été mis à jour le 2026-01-14 par OTI CONFLENT CANIGO