SANTA – BREST ARENA Brest

SANTA Début : 2025-11-21 à 20:00. Tarif : – euros.

Santa a touché les cœurs avec son immense « Popcorn Salé » certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BREST ARENA BOULEVARD DE PLYMOUTH 29200 Brest 29