Santa Ce qu’il me reste de la Corse Cholet

Santa Ce qu’il me reste de la Corse

13 Boulevard Gustave Richard Cholet Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-02 20:00:00

fin : 2025-12-02 21:00:00

Date(s) :

2025-12-02

Pauline Dau

Un jour j’ai perdu mon père, Le lendemain j’ai perdu la Corse. Santa c’est ce qu’il me reste de la Corse.

Santa, c’est mon deuxième prénom. C’est le féminin du prénom de mon arrière-grand-père, qui s’appelait Santu. Et Santu en Corse, ça veut dire Toussaint, oui, la fête des morts. L’évidence s’impose, alors, je vais faire parler mes morts.

Accompagnée d’un pianiste, la circassienne nous parle avec humour de thèmes sérieux, avec un sourire moqueur et un regard acerbe sur le monde. Santa, c’est un récit intime et burlesque, du cirque, des hula-hoop pailletés et des chansons écrites à la main.

De 8 à 108 ans. .

13 Boulevard Gustave Richard Cholet 49300 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 65 13 58 billetterie@jardindeverre.fr

