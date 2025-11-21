COMPLET Santa Concert Brest Arena Brest
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest
Début : 2025-11-21 20:00:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
L’artiste a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre “Recommence-moi”!
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album “Recommence-moi” !
Informations pratiques
Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).
Le début du spectacle est prévu à 20h.
Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.
Réservation obligatoire. .
Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30
