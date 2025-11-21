COMPLET Santa Concert Brest Arena Brest

COMPLET Santa Concert

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 20:00:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

L’artiste a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre “Recommence-moi”!

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album “Recommence-moi” !

Informations pratiques

Pour ce concert, les portes de Brest Arena ouvriront au public à 18h30 (Entrée côté Tram).

Le début du spectacle est prévu à 20h.

Plus d’informations seront transmises à J-2 sur le déroulé du spectacle.

Réservation obligatoire. .

Brest Arena 140 Boulevard de Plymouth Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 29 00 74 30

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement COMPLET Santa Concert Brest a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole