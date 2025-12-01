Santa Fred et les Pères Noël en Harley

centre ville Thann Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-12-20 17:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Le Père Noël range son traîneau et fait une descente en centre-ville accompagné de ses acolytes.

Guettez l’arrivée des Pères Noël en moto et le traîneau de la Mère Noël. Ils s’arrêteront distribuer des friandises aux enfants. .

centre ville Thann 68800 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 37 96 20 info@tourisme-thann-cernay.fr

English :

Santa packs up his sleigh and heads downtown accompanied by his cronies.

German :

Der Weihnachtsmann verstaut seinen Schlitten und fährt in Begleitung seiner Gefolgsleute durch die Innenstadt.

Italiano :

Babbo Natale prepara la sua slitta e si dirige verso il centro della città accompagnato dai suoi amici.

Espanol :

Papá Noel recoge su trineo y se dirige al centro de la ciudad acompañado de sus compinches.

L’événement Santa Fred et les Pères Noël en Harley Thann a été mis à jour le 2025-10-29 par Office de tourisme du pays de Thann-Cernay