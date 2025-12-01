Santa Fred et les Pères Noël en Harley Thann
Le Père Noël range son traîneau et fait une descente en centre-ville accompagné de ses acolytes.
Guettez l’arrivée des Pères Noël en moto et le traîneau de la Mère Noël. Ils s’arrêteront distribuer des friandises aux enfants. .
English :
Santa packs up his sleigh and heads downtown accompanied by his cronies.
German :
Der Weihnachtsmann verstaut seinen Schlitten und fährt in Begleitung seiner Gefolgsleute durch die Innenstadt.
Italiano :
Babbo Natale prepara la sua slitta e si dirige verso il centro della città accompagnato dai suoi amici.
Espanol :
Papá Noel recoge su trineo y se dirige al centro de la ciudad acompañado de sus compinches.
