Santa Le concert au cinéma Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Moëlan-sur-Mer

Santa Le concert au cinéma

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-04

fin : 2026-06-04

Date(s) :

2026-06-04

Santa Le concert au cinéma

SANTA signe le show de ses rêves !

Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce. Portée par une voix intense hors du commun et une mise en scène spectaculaire imaginée par elle-même, SANTA livre un show vibrant, intime et fédérateur, où chaque chanson résonne comme un instant de partage.

Un moment suspendu à vivre sur grand écran !

Durée 1h40 .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

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English :

L’événement Santa Le concert au cinéma Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS