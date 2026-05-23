Santa Le concert au cinéma Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer
Santa Le concert au cinéma Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer jeudi 4 juin 2026.
Moëlan-sur-Mer
Santa Le concert au cinéma
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-04
fin : 2026-06-04
Date(s) :
2026-06-04
Santa Le concert au cinéma
SANTA signe le show de ses rêves !
Dans un concert magistral, l’artiste embrasse la scène mêlant puissance émotionnelle, énergie brute et moments de grâce. Portée par une voix intense hors du commun et une mise en scène spectaculaire imaginée par elle-même, SANTA livre un show vibrant, intime et fédérateur, où chaque chanson résonne comme un instant de partage.
Un moment suspendu à vivre sur grand écran !
Durée 1h40 .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Santa Le concert au cinéma Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2026-05-23 par OT QUIMPERLE LES RIAS
À voir aussi à Moëlan-sur-Mer (Finistère)
- Cueillette de fraises bio La lande fertile Moëlan-sur-Mer 27 mai 2026
- Vente directe chez Celtic Spiruline Lieu-dit Kerampellan Moëlan-sur-Mer 27 mai 2026
- Aquagym en piscine avec Moïse Lieu-dit Beg Porz Moëlan-sur-Mer 27 mai 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 27 mai 2026
- Longe-côte Marche aquatique avec Moïse Parking de la Plage de Kerfany Moëlan-sur-Mer 28 mai 2026