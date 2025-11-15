Santa Antarès Le Mans

Santa

Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe

Santa, à ne pas manquer à Antarès, au Mans !

Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !

Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !

RDV le samedi 15 novembre 2025 à Antarès. .

