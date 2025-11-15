Santa Antarès Le Mans
Santa Antarès Le Mans samedi 15 novembre 2025.
Santa
Antarès 2, avenue d’Antarès Le Mans Sarthe
Début : 2025-11-15 20:00:00
fin : 2025-11-15
2025-11-15
Santa, à ne pas manquer à Antarès, au Mans !
Santa a touché les cœurs avec son immense Popcorn Salé certifié diamant avec plus de 110M de streams, et les fait danser avec son nouveau titre Recommence-moi !
Après une énorme tournée des festivals cet été, des dates complètes au Trianon (Paris) et à la Salle Pleyel (Paris) en septembre et décembre 2024, elle présentera les chansons de son premier album Recommence-moi sur les scènes des Zénith en 2025 !
RDV le samedi 15 novembre 2025 à Antarès. .
English :
Santa, not to be missed at Antarès, Le Mans!
German :
Santa, nicht zu verpassen in Antarès, Le Mans!
Italiano :
Babbo Natale, da non perdere ad Antarès, Le Mans!
Espanol :
Papá Noel, ¡no se lo pierda en Antarès, Le Mans!
