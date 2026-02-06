Santa Machete Écuries de Baroja Anglet

Santa Machete

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-02

fin : 2026-04-02

Date(s) :

2026-04-02

Ne vous laissez pas intimider par leurs allures de guerriers ! Santa Machete est un collectif de musiciens néo-aquitain qui combattent sur les terres d’Afrique et d’Amérique latine. Issus de la rue et porteurs de masques étincelants, ces mercenaires du soleil voyagent avec leurs instruments et autres machettes pour trancher la morosité par l’énergie, la danse et la transe, tout en insufflant un vent de liberté. .

Écuries de Baroja 19 rue des Quatre Cantons Anglet 64600 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 58 35 60 culture@anglet.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Santa Machete

L’événement Santa Machete Anglet a été mis à jour le 2026-02-04 par OT Anglet