Santa Park – Ambre Kahan Théâtre de la Ville – Abbesses Paris

Un conte horrifique et tendre où mystère et monstres s’entrelacent. Frisson garanti !

Un paysage calciné, une cabane au fond des bois, une fête foraine désertée, des monstres en liberté et Noël qui pointe son nez. La metteuse en scène Ambre Kahan, accompagnée d’une petite troupe de comédiens et comédiennes à l’imagination fertile, s’inspire de l’univers morbide d’Halloween et d’une ribambelle de références gothiques pour raviver le lien avec nos morts et titiller nos peurs enfantines à la racine. Dans une ambiance de masques et de mystère, des créatures étranges se rassemblent en des rituels festifs et apaisants. Pour mieux déjouer leur triste sort et se réchauffer ensemble dans des mondes imaginaires, oserez-vous pénétrer dans les sous-bois de ce conte inspiré et cathartique où se côtoient au diapason la tendresse et la peur ?

Marie Plantin

Un conte horrifique et tendre où mystère et monstres s’entrelacent. Frisson garanti !

Du jeudi 12 mars 2026 au dimanche 15 mars 2026 :

payant Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-12T01:00:00+01:00

fin : 2026-03-16T00:59:59+01:00

Date(s) :

Théâtre de la Ville – Abbesses 31 rue des Abbesses 75018 Paris

https://www.theatredelaville-paris.com/fr/spectacles/saison-25-26 +33148875442