Santa Patchole en concert Ferme de Messouflin Ploumoguer

Comme tous les hivers, Santa Patchole débarque à Messouflin pour une dose de soleil.

Santa Patchole, c’est un style particulier, un savant mélange, qui va du reggae au poum-tchak, entre rumba et cumbia, des textes en français et occitan.

Depuis 2012, ce projet a pris de multiples visages, laboratoire d’expériences, évolutif au gré des délires et des rencontres, de va-et-vient de musiciens et d’itinérance.

Fred chanteur de Goulamas’K, à l’origine de ce projet, mène la chanson et s’entoure de vieux complices avec Alain à l’accordéon (L’Art à Tatouille et Castanha et Vinovel), de Machino Troubadour à la guitare folk et de Polo aux percussions (Goulamas’K).

Et puis d’autres rejoignent récemment la formation Néné à la basse, Floreta au flabiol, Dario à la trompette, tous de Goulamas’K. Polo prend du grade et passe à la batterie.

Cela fait de Santa Patchole une formation joyeuse axée sur la danse et la fête.

Comme tous les vendredis, dès 17h, marché de producteurs, foodtruck, bar/boutique. .

Ferme de Messouflin Brasserie Arvarus Ploumoguer 29810 Finistère Bretagne +33 9 81 00 11 08

