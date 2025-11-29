Santa Santa, le marché de Noël de l’Agronaute Agronaute (L’) – Ferme urbaine Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 11:00 – 18:00

Gratuit : non Prix libre Soutenir L’Agronaute, c’est nous permettre de continuer à organiser des événements accessibles et engagés pour toutes et tous. Tout public

Le marché de Noël de l’Agronaute change de nom et devient Santa Santa !Venez rencontrer des créateurs et créatrices, chiner des pièces uniques et préparer des cadeaux responsables et originaux ????Bijoux, illustrations, accessoires, décorations, plantes, fripes et seconde main… autant de pépites locales et engagées pour (se) faire plaisir ????? Vin chaud, restauration, musique et ambiance festive : un week-end placé sous le signe de la convivialité et du partage.???????? Local, artisanal & engagé???????? Ambiance festive, restauration & bar sur place???? Programmation musicale et surprises à venirÉvénement Facebook

Agronaute (L’) – Ferme urbaine Île de Nantes Nantes 44200

