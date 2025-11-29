SANTANA TRIBE DE DANNAN Nantes

SANTANA TRIBE DE DANNAN Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 21:00 – 22:00

Gratuit : oui Tout public

Santana Tribe est un tribute band dédié à Santana, recréant sur scène l’énergie, la magie et la richesse sonore qui ont fait la légende du guitariste mexicain et de son groupe.De Black Magic Woman à Oye Como Va, en passant par Samba Pa Ti et les grands succès des années 90 comme Smooth, le répertoire couvre plus de 50 ans de carrière.Avec des guitares vibrantes, des claviers planants, des percussions latines explosives et une section rythmique puissante, le groupe fait revivre l’esprit de Woodstock et transporte le public dans une ambiance festive et envoûtante.Plus qu’un simple concert, c’est une célébration de la musique latine-rock, où se mêlent improvisations, énergie scénique et émotion.FacebookVidéo

DE DANNAN Nantes 44000