Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest Restaurant le Castor Bellux Dinard
Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest Restaurant le Castor Bellux Dinard mardi 13 janvier 2026.
Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest
Restaurant le Castor Bellux 5, rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-13 14:00:00
fin : 2026-01-13
Date(s) :
2026-01-13
Animation gratuite sur la santé affective et sexuelle des seniors, organisée par la ville de Dinard
Pour les seniors célibataires, rendez-vous au restaurant le Castor Bellux
– 14 h animation musicale
– 15 h 30 pot de l’amitié
– 16 h speed dating (facultatif)
Inscription recommandée auprès du CCAS 02 99 46 50 99. .
Restaurant le Castor Bellux 5, rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest Dinard a été mis à jour le 2026-01-02 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme