Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest Restaurant le Castor Bellux Dinard

Santé affective et sexuelle des seniors Love blindtest

Restaurant le Castor Bellux 5, rue Winston Churchill Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-01-13 14:00:00

fin : 2026-01-13

2026-01-13

Animation gratuite sur la santé affective et sexuelle des seniors, organisée par la ville de Dinard

Pour les seniors célibataires, rendez-vous au restaurant le Castor Bellux

– 14 h animation musicale

– 15 h 30 pot de l’amitié

– 16 h speed dating (facultatif)

Inscription recommandée auprès du CCAS 02 99 46 50 99. .

Restaurant le Castor Bellux 5, rue Winston Churchill Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99

