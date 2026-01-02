Santé affective et sexuelle des seniors Projection et conversation Septième ciel, le désir n’a pas d’âge Médiathèque l’Ourse Dinard

Santé affective et sexuelle des seniors Projection et conversation Septième ciel, le désir n’a pas d’âge

Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-13 16:30:00

Animation gratuite sur la santé affective et sexuelle des seniors, organisée par la ville de Dinard, à l’Ourse

Projection et conversation avec Alice VIAL, réalisatrice de la série Septième ciel, le désir n’a pas d’âge .

A la suite de cette projection, vous pourrez vous inscrire pour des ateliers gratuits qui auront lieu les mercredis 4 et 18 mars et 1er et 8 avril de 9 h à 11 h.

Inscription auprès du CCAS Au 02 99 46 50 99. .

