Santé affective et sexuelle des seniors Projection et conversation Septième ciel, le désir n’a pas d’âge Médiathèque l’Ourse Dinard

Santé affective et sexuelle des seniors Projection et conversation Septième ciel, le désir n’a pas d’âge
Début : 2026-02-13 16:30:00
2026-02-13
Animation gratuite sur la santé affective et sexuelle des seniors, organisée par la ville de Dinard, à l’Ourse
Projection et conversation avec Alice VIAL, réalisatrice de la série Septième ciel, le désir n’a pas d’âge .
A la suite de cette projection, vous pourrez vous inscrire pour des ateliers gratuits qui auront lieu les mercredis 4 et 18 mars et 1er et 8 avril de 9 h à 11 h.
Inscription auprès du CCAS Au 02 99 46 50 99. .
Médiathèque l’Ourse 2 place Newquay Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 50 99
