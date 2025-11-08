Santé Bien-Être au Fil de l’Eau La Grande Plage Saint-Jean-de-Luz

Santé Bien-Être au Fil de l’Eau

La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 09:00:00

fin : 2025-11-08 10:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Cette activité, accessible à tous, est idéale pour entretenir sa forme physique, renforcer son bien-être et profiter des bienfaits de l’océan dans une ambiance conviviale et solidaire.

Objectif de l’événement faire découvrir la marche aquatique comme un véritable sport santé, bénéfique pour le corps et l’esprit.

Un geste pour une belle cause l’intégralité des bénéfices sera reversée à la Maison Sport Santé Pays Basque Adour, qui accompagne des personnes dans leur reprise d’activité physique après une maladie ou une opération.

Chaque année, IGERIBILI organise un événement caritatif pour promouvoir cette activité douce et bénéfique, accessible à tous, et porteuse de valeurs de solidarité et de santé pour chacun. .

La Grande Plage Baie de St-Jean-de-Luz Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 45 13 20

English : Santé Bien-Être au Fil de l’Eau

German : Santé Bien-Être au Fil de l’Eau

Italiano :

Espanol : Santé Bien-Être au Fil de l’Eau

L’événement Santé Bien-Être au Fil de l’Eau Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2025-11-03 par Office de Tourisme Pays Basque