Santé et Environnement : une même urgence féministe Ecole Centrale de Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-19 18:30 – 21:30

Gratuit : oui Participation libre possible tout public, à partir de 12 ans

Interview et échanges avec Hélène Grosbois, autrice, militante écologiste et fondatrice de Chemical Interests, précédés d’un extrait du spectacle « Pochette surprise » et « Brasse coulée : Journal d’un cancer du sein », par et avec Delphine Vince. Accessible PMR Pas d’interprétariat LSF Amphi C Parking possible sur place, entre bâtiment U et T Tout public à partir de 12 ans

Ecole Centrale de Nantes Nantes Nord Nantes 44300

02 40 37 16 00 http://www.ec-nantes.fr contact@ec-nantes.fr https://www.helloasso.com/associations/les-fameuses/evenements/rencontre-sante-environnement



