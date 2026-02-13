Santé et vieillissement avec le VIH, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris

Santé et vieillissement avec le VIH Dimanche 15 février, 14h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris

Accès libre et gratuit dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T15:00:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:00:00+01:00 – 2026-02-15T15:00:00+01:00

Une table ronde proposée dans le cadre de la 3e édition des Journées de l’innovation en santé sur la thématique du « Bien vieillir ».

Modération des échanges par Thibaut Vignes, directeur général de l’association Les Petits Bonheurs. Avec Laurence Meyer, Médecin et Professeur de santé publique à l’Université Paris Saclay, responsable d’une équipe de recherche en épidémiologie à l’INSERM, Alain Bonnineau vice-président de l’association Grey Pride et Xtophe Mathias des ActupienES.

En accès libre et à suivre également sur la chaine YouTube de la Cité des sciences et de l’industrie.

Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences [{« type »: « link », « value »: « https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=1WAlhUSPYk2vETZwGJDeA88dIE7_jo1AoSqOq8dgqzxURVNBRFYwQjE5Vk5DNkVCUzRYWVlVUzRGWC4u »}] https://www.cite-sciences.fr/fr/au-programme/evenements/journees-innovation-sante/programme-du-dimanche-15-fevrier La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.

science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/

Table ronde proposée dans le cadre de la 3e édition des Journées de l’innovation en santé. Modération des échanges par Thibaut Vignes, directeur général de l’association Les Petits Bonheurs. #JIS2026

© EPPDCSI