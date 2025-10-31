SANTÉ ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers

SANTÉ ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers vendredi 31 octobre 2025.

SANTÉ ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG

1 Place du 14 Juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

L’EFS organise une collecte de sang à la MAM. Un geste simple, ponctuel et vital qui sauve chaque année un million de vies en France. Êtes-vous prêt à donner ?

L’EFS vient à la MAM pour sa collecte de sang. Libre, ponctuel et sans engagement, ce geste sauve chaque année un million de vies en France une mère qui accouche, un accidenté, un malade. Pour donner, il faut pièce d’identité, 18 à 70 ans, 50 kg minimum, bonne santé (test d’éligibilité en ligne sur dondesang.efs.sante.fr). .

1 Place du 14 Juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

English :

The EFS is organizing a blood drive at the MAM. A simple, timely and vital gesture that saves a million lives in France every year. Are you ready to donate?

German :

Die EFS organisiert eine Blutspendeaktion in der MAM. Eine einfache, einmalige und lebensrettende Geste, die jedes Jahr eine Million Leben in Frankreich rettet. Sind Sie bereit zu spenden?

Italiano :

L’EFS organizza una raccolta di sangue al MAM. Un gesto semplice, tempestivo e vitale che ogni anno salva un milione di vite in Francia. Siete pronti a donare?

Espanol :

La EFS organiza una campaña de donación de sangre en el MAM. Un gesto sencillo, oportuno y vital que salva cada año un millón de vidas en Francia. ¿Está dispuesto a donar?

L’événement SANTÉ ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG Béziers a été mis à jour le 2025-09-13 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE