Santé globale et douleurs chroniques Melleray
mercredi 28 octobre 2026 · Melleray
Informations pratiques
Melleray
Santé globale et douleurs chroniques
Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 13:00:00
Date(s) :
2026-10-28
Entretien destiné aux seniors avec une infirmière spécialisée (activité physique, alimentation, autonomie, bien vieillir…)
Prévention des douleurs corporelles et musculaires : conseil avec un algologue (médecin de la douleur) .
Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Santé globale et douleurs chroniques Melleray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude
À voir aussi à Melleray (Sarthe)
- Information diabète Melleray 16 septembre 2026
- Test de la vue et dépistage auditif Melleray 9 décembre 2026