Informations pratiques

Melleray

Santé globale et douleurs chroniques

Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-28 10:00:00

fin : 2026-10-28 13:00:00

Date(s) :

2026-10-28

Entretien destiné aux seniors avec une infirmière spécialisée (activité physique, alimentation, autonomie, bien vieillir…)

Prévention des douleurs corporelles et musculaires : conseil avec un algologue (médecin de la douleur) .

Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95 contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Santé globale et douleurs chroniques Melleray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude