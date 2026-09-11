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AGENDA · Melleray

Santé globale et douleurs chroniques Melleray

mercredi 28 octobre 2026 · Melleray

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
mercredi 28 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau
Ville
72320 Melleray
Département
Sarthe
Tarif

Melleray

Santé globale et douleurs chroniques

Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-28 10:00:00
fin : 2026-10-28 13:00:00

Date(s) :
2026-10-28

Entretien destiné aux seniors avec une infirmière spécialisée (activité physique, alimentation, autonomie, bien vieillir…)
Prévention des douleurs corporelles et musculaires : conseil avec un algologue (médecin de la douleur)   .

Rue Vibraye, Parking Ent. Bruneau Melleray 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 7 43 36 79 95  contact@laregionavossoins.fr

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English :

L’événement Santé globale et douleurs chroniques Melleray a été mis à jour le 2026-09-11 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude

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