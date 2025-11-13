[Santé] Journée de dépistage du diabète Dieppe
Centre Commercial du Belvédère Dieppe Seine-Maritime
Les Lions Clubs de France organise la journée de dépistage du diabète au Centre Commercial du Belvédère. .
Centre Commercial du Belvédère Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 36 94 22 80
