Santé mentale des artistes : comprendre, prévenir, agir Conservatoire Municipal Francis Poulenc PARIS

Dans le milieu artistique, la pression de la performance et les exigences du métier exposent de nombreux artistes à des troubles psychologiques et physiques souvent banalisés : stress, anxiété de performance, fatigue intense, douleurs liées à la pratique ou encore burn-out. Musiciens, chanteurs, danseurs ou comédiens évoluent dans un environnement où ces difficultés sont fréquemment considérées comme « normales », alors qu’elles peuvent avoir des conséquences importantes sur la santé, la motivation et la qualité de la performance. Cette rencontre vise à mieux comprendre et prévenir les troubles psychologiques liés aux pratiques artistiques en explorant les mécanismes du stress et de l’anxiété chez les artistes, les facteurs pouvant mener à l’épuisement, ainsi que les signes précoces de mal-être.

Rencontre de sensibilisation sur les troubles psychologiques et physiques liés aux pratiques artistiques.

Le vendredi 10 avril 2026

de 20h15 à 21h30

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-10T23:15:00+02:00

fin : 2026-04-11T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-10T20:15:00+02:00_2026-04-10T21:30:00+02:00

Conservatoire Municipal Francis Poulenc 11, rue Jean de la Fontaine 75016 PARIS

https://institutartsys.com/events/sante-mentale-des-artistes-comprendre-prevenir-agir/?preview_id=18707&preview_nonce=f18096a35b&_thumbnail_id=18714&preview=true info@institutartsys.com



Afficher la carte du lieu Conservatoire Municipal Francis Poulenc et trouvez le meilleur itinéraire

