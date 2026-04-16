Santé mentale, des vies en jeu, un système absent ? (T.A.T) Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa Paris

Aboubacar Konte, journaliste, a créé le média TAT. Un média qui donne la parole aux jeunes.

Il diffusera son reportage sur la santé mentale chez les jeunes. Cette projection sera suivie d’un débat en présence de l’association des Etudiants Musulmans de France de l’université de Créteil et de la psychologue Gouma Camara.

Parce que la santé mentale doit être reconnue comme un enjeu prioritaire de santé publique, parce qu’il est nécessaire d’en parler.

Projection débat autour la santé mentale chez les jeunes

Le jeudi 16 avril 2026

de 18h30 à 20h00

gratuit

kensarowiwa@ligueparis.org

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-16T21:30:00+02:00

fin : 2026-04-16T23:00:00+02:00

Date(s) : 2026-04-16T18:30:00+02:00_2026-04-16T20:00:00+02:00

Centre Paris Anim’ Ken Saro-Wiwa 63 rue Buzenval 75020 Paris

+33143565760 kensarowiwa@ligueparis.org https://www.facebook.com/centrekensarowiwa20/ https://www.facebook.com/centrekensarowiwa20/



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