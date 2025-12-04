SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL Collège de France Paris Jeudi 4 décembre, 18h00 L’accès en présentiel est gratuit et libre

En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister à la Leçon Inaugurale de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème

qui se tiendra jeudi 4 décembre 2025 de 18h00 à 19h00 dans l’Amphithéâtre Marguerite de Navarre.

L’accès en présentiel est gratuit et libre.

Pour plus d’information sur cette Leçon Inaugurale, vous pouvez cliquer ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-04T18:00:00.000+01:00

Fin : 2025-12-04T19:00:00.000+01:00

