SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL Collège de France Paris
SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL Collège de France Paris jeudi 4 décembre 2025.
SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL Collège de France Paris Jeudi 4 décembre, 18h00 L’accès en présentiel est gratuit et libre
SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL au Collège de France
En accord avec le Collège de France, vous êtes conviés à assister à la Leçon Inaugurale de Maria Melchior, Professeur titulaire de la Chaire Santé Publique pour l’année 2025-2026, sur le thème
SANTE MENTALE ET ADDICTIONS : DE L’INTIME AU POPULATIONNEL
qui se tiendra jeudi 4 décembre 2025 de 18h00 à 19h00 dans l’Amphithéâtre Marguerite de Navarre.
L’accès en présentiel est gratuit et libre.
Pour plus d’information sur cette Leçon Inaugurale, vous pouvez cliquer ici.
Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter par e-mail.
Retrouvez les prochaines manifestations santé que nous vous recommandons dans l’Agenda du Hub Santé ici et dans l’Agenda du Club Santé ici
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T19:00:00.000+01:00
1
https://www.hecalumni.fr/fr/event/sante-mentale-et-addictions-de-l-intime-au-populationnel/2025/11/27/12822
Collège de France 11 Pl. Marcelin Berthelot, 75231 Paris Quartier de la Sorbonne Paris 75005 Paris