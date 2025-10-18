Santé Mentale : et si on en parlait autrement ? Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Paris
Santé Mentale : et si on en parlait autrement ? Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Paris samedi 18 octobre 2025.
Inspiré par la Fresque du Climat, la Fresque de la Santé Mentale mobilise l’intelligence collective pour aborder la santé mentale de manière générale et universelle.
Atelier collaboratif sur inscription animé par l’association Nightline qui se tiendra au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial
Le samedi 18 octobre 2025
de 10h30 à 13h30
gratuit
Public jeunes et adultes.
Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9 rue Tchaïkovski 75018 Paris