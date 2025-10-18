Santé Mentale : et si on en parlait autrement ? Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial Paris

Inspiré par la Fresque du Climat, la Fresque de la Santé Mentale mobilise l’intelligence collective pour aborder la santé mentale de manière générale et universelle.

Atelier collaboratif sur inscription animé par l’association Nightline qui se tiendra au Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial

Le samedi 18 octobre 2025

de 10h30 à 13h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Centre Paris Anim’ Jean-Michel Martial 9 rue Tchaïkovski 75018 Paris