SANTÉ MENTALE JOURNÉE DE RENCONTRES ET D’ATELIERS Villefort

SANTÉ MENTALE JOURNÉE DE RENCONTRES ET D’ATELIERS

halle des sports Gratassac Villefort Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Enfant

Début : 2025-10-12

2025-10-12

Journée de rencontres et d’ateliers avec l’ESAT La Cézarenque, le foyer de vie L’Arc en Ciel ainsi que les familles du territoire. Il y aura de nombreux ateliers sports individuels et collectifs, gestion des émotions, cohérence cardiaque, équilibre alimentaire, pleine conscience, pique-nique partagé et découverte du parcours santé.

Inscription au 07 56 86 52 78

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale 2025, nous organisons avec Valérie Taupin (enseignante en activité physique adaptée) deux actions labellisées Parlons Santé Mentale à Villefort, les 11 et 12 octobre prochains.

Dimanche 12 octobre à partir de 10h à la halle des sports Gratassac

Journée de rencontres et d’ateliers avec l’ESAT La Cézarenque, le foyer de vie L’Arc en Ciel ainsi que les familles du territoire. Il y aura de nombreux ateliers sports individuels et collectifs, gestion des émotions, cohérence cardiaque, équilibre alimentaire, pleine conscience, pique-nique partagé et découverte du parcours santé.

Ces actions, gratuites et ouvertes à tous, visent à favoriser le bien-être global, à renforcer le lien social et à sensibiliser à la santé mentale dans une approche positive et inclusive.

Avec Elsa Daveau Violet, diététicienne et Valérie Taupin, enseignante en activités physiques adaptées.

Inscription au 07 56 86 52 78 .

halle des sports Gratassac Villefort 48800 Lozère Occitanie +33 7 56 86 52 78

English :

A day of meetings and workshops with ESAT La Cézarenque, the L’Arc en Ciel home and local families. There will be numerous workshops: individual and group sports, emotion management, cardiac coherence, balanced eating, mindfulness, a shared picnic and discovery of the health trail.

To register, call 07 56 86 52 78

German :

Tag der Begegnungen und Workshops mit der ESAT La Cézarenque, dem Wohnheim L’Arc en Ciel sowie Familien aus der Region. Es werden zahlreiche Workshops angeboten: Einzel- und Gruppensportarten, Umgang mit Emotionen, Herzkohärenz, ausgewogene Ernährung, Achtsamkeit, gemeinsames Picknick und Entdeckung des Gesundheitsparcours.

Anmeldung unter 07 56 86 52 78

Italiano :

Una giornata di incontri e laboratori con ESAT La Cézarenque, la casa L’Arc en Ciel e le famiglie locali. Sono previsti diversi laboratori, tra cui sport individuale e di gruppo, gestione delle emozioni, coerenza cardiaca, alimentazione equilibrata, mindfulness, un picnic condiviso e un percorso sulla salute.

Per iscriversi, chiamare il numero 07 56 86 52 78

Espanol :

Jornada de encuentros y talleres con la ESAT La Cézarenque, el hogar L’Arc en Ciel y las familias de la zona. Habrá diversos talleres, como deportes individuales y de grupo, gestión emocional, coherencia cardiaca, alimentación equilibrada, mindfulness, un picnic compartido y un recorrido por la salud.

Para inscribirse, llame al 07 56 86 52 78

L’événement SANTÉ MENTALE JOURNÉE DE RENCONTRES ET D’ATELIERS Villefort a été mis à jour le 2025-10-01 par 48-OT Mont Lozere