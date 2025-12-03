Santé mentale : on en parle ? Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Santé mentale : on en parle ? Le Diapason – Université de Rennes Rennes mercredi 3 décembre 2025.

Santé mentale : on en parle ? Le Diapason – Université de Rennes Rennes Mercredi 3 décembre, 19h30 Ille-et-Vilaine

Projection d’une série de courts documentaires sur le thème de la santé mentale.

### **Santé mentale : on en parle ?**

**La santé mentale des jeunes : sujet majeur en France aujourd’hui.**

A l’Université aussi, on s’intéresse de très près au bien-être étudiant, le Service culturel s’associe à la « stratégie santé mentale » de l’Université de Rennes.

**/// Projection de courts documentaires** _**Dans ma tête**_

Projection de 10 capsules documentaires de 7min chacune, issues de la série « Dans ma tête », d’Océane Lerouge. Sept portraits touchants de jeunes d’aujourd’hui, qui se confient sans filtre sur leurs troubles, additions, pathologies, à la jeune journaliste-réalisatrice.

**► Mercredi 3 décembre à 19h30 au Diapason.**

**> Réservation** (bientôt disponible)

+ Exposition : Découvrez sept planches de BD, extraites de la collections BD Psy (Les Arènes), sur différents thèmes : le stress, l’anxiété et le burn-out.

Du jeudi 20 novembre au vendredi 12 décembre / Hall du Diapason.

_Un événement proposé par le Service Culturel Université de Rennes, en partenariat avec le Grand Cordel/ MJC._

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-03T19:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-03T21:00:00.000+01:00

1

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien