Santé mentale : on en parle ? Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 4 décembre, 18h00 Ille-et-Vilaine

Tables-rondes et exposition sur le thème de la santé mentale

### **Santé mentale : on en parle ?**

**La santé mentale des jeunes : sujet majeur en France aujourd’hui.**

A l’Université aussi, on s’intéresse de très près au bien-être étudiant, le Service culturel s’associe à la « stratégie santé mentale » de l’Université de Rennes.

/// **Vernissage et dédicaces dès 18h**, par Anne-Isabelle Lucas, autrice illustratrice.

Découvrez sept planches de BD, extraites de la collections BD Psy (Les Arènes), sur différents thèmes : le stress, l’anxiété et le burn-out.

/// **Tables rondes** **de 20h à 22h**

Échanges animés par Arnaud Wassmer :

**« Comment vont les jeunes ? »**

Avec Emmanuelle Godeau (médecin et Docteur HDR – EHESP), Valérie Casin (Directrice du Service Santé des Etudiants à l’Université de Rennes) et Jean-Marie Batail (psychiatre au CHGR et maitre de conférences à l’Université de Rennes).

**« Les arts et le soin : quelles articulations ? »**

Avec Anne-Isabelle Lucas (illustratrice), Cécile Barbedette (chorégraphe) et Romain Brosseau (metteur en scène).

► **Jeudi 4 décembre de 18h à 22h au Diapason.**

**> Réservation** (bientôt disponible)

_En partenariat avec le Grand Cordel/ MJC._

https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien