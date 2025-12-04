Santé mentale : on en parle ? Le Diapason – Université de Rennes Rennes
Tables-rondes et exposition sur le thème de la santé mentale
### **Santé mentale : on en parle ?**
**La santé mentale des jeunes : sujet majeur en France aujourd’hui.**
A l’Université aussi, on s’intéresse de très près au bien-être étudiant, le Service culturel s’associe à la « stratégie santé mentale » de l’Université de Rennes.
/// **Vernissage et dédicaces dès 18h**, par Anne-Isabelle Lucas, autrice illustratrice.
Découvrez sept planches de BD, extraites de la collections BD Psy (Les Arènes), sur différents thèmes : le stress, l’anxiété et le burn-out.
/// **Tables rondes** **de 20h à 22h**
Échanges animés par Arnaud Wassmer :
**« Comment vont les jeunes ? »**
Avec Emmanuelle Godeau (médecin et Docteur HDR – EHESP), Valérie Casin (Directrice du Service Santé des Etudiants à l’Université de Rennes) et Jean-Marie Batail (psychiatre au CHGR et maitre de conférences à l’Université de Rennes).
**« Les arts et le soin : quelles articulations ? »**
Avec Anne-Isabelle Lucas (illustratrice), Cécile Barbedette (chorégraphe) et Romain Brosseau (metteur en scène).
► **Jeudi 4 décembre de 18h à 22h au Diapason.**
**> Réservation** (bientôt disponible)
_En partenariat avec le Grand Cordel/ MJC._
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-12-04T18:00:00.000+01:00
Fin : 2025-12-04T22:00:00.000+01:00
https://diapason.univ-rennes.fr/
Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
