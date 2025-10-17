Santé mentale : quand les jeunes deviennent ambassadeurs du changement Espace Parisien Jeunesse Nathalie Sarraute Paris

Santé mentale : quand les jeunes deviennent ambassadeurs du changement Espace Parisien Jeunesse Nathalie Sarraute Paris vendredi 17 octobre 2025.

Soirée projection suivie d’une table ronde avec différents invités : jeunes concernés du 18e et d’Aubervilliers, acteurs jeunesse et sociaux (club de prévention ARC-EA), formateur Premiers Secours en Santé Mentale, association Lit Up, Ambassadeurs de la Santé Mentale etc.

Soirée projection suivie d’une table ronde

Le vendredi 17 octobre 2025

de 18h00 à 20h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-17T21:00:00+02:00

fin : 2025-10-17T23:00:00+02:00

Date(s) : 2025-10-17T18:00:00+02:00_2025-10-17T20:00:00+02:00

Espace Parisien Jeunesse Nathalie Sarraute 8 Esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris