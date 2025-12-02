Santé & Prostitution : comprendre pour mieux soigner Pôle associatif Désiré Colombe Nantes

Santé & Prostitution : comprendre pour mieux soigner Mardi 2 décembre, 09h00 Pôle associatif Désiré Colombe Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-02T09:00:00 – 2025-12-02T17:00:00

Fin : 2025-12-02T09:00:00 – 2025-12-02T17:00:00

Cet événement d’envergure, organisé grâce au soutien financier de l’Agrasc, sera l’occasion de présenter les résultats de notre étude nationale ASPIRE (Accès aux soins, santé et prostitution), recherche participative, historique et inédite que notre association mène depuis deux ans en partenariat avec l’INSERM et la Sorbonne Université.

Coconstruite avec nos équipes salariées et bénévoles, une équipe de recherche, une psychologue traumatologue ainsi que des survivantes de la prostitution, elle dresse un état des lieux global et actualisé de l’état de santé et de l’accès aux soins des personnes qui sont ou ont été en situation de prostitution, mais aussi des pistes de solutions pour améliorer leur prise en charge.

Contexte : bien que chaque jour sur le terrain, nos équipes d’accompagnement constatent l’ampleur des impacts du système prostitutionnel sur la santé des personnes, ces effets restent méconnus ou peu mesurés dans leur globalité.

Comprendre : pour la première fois en France, une recherche participative, menée dans 29 villes – dont notre délégation de Nantes, auprès de plus de 260 personnes accompagnées par le Mouvement et l’Amicale du Nid, mais également auprès de leurs accompagnant·e·s, met en lumière l’ensemble des réalités sanitaires auxquelles les personnes prostituées et survivantes sont confrontées.

Elle révèle les liens entre les violences vécues et l’état de santé général des personnes, à tous les niveaux et en particulier sur leur santé mentale, ainsi que l’ensemble des obstacles qu’elles rencontrent dans leur accès aux soins, couplés aux besoins qu’elles expriment et que leurs accompagnant·e·s relèvent.

Agir ensemble : grâce à ce précieux recueil de témoignages croisés et au partage de pratiques, notamment locales, des pistes concrètes seront proposées, afin de garantir un accompagnement holistique aux personnes, à la hauteur des enjeux qu’elles traversent.

Le programme prévisionnel de la journée est à retrouver dans le lien d’inscription accompagné du plan d’accès à la salle où se tiendra notre événement.

Nous vous laissons le soin de communiquer cet événement à toute personne intéressée.

Professionnel·le·s de santé, chercheur·se·s, représentant·e·s institutionnelle·e·s, associations, professionnel·le·s de terrain d’accompagnement social et sanitaire, expert·e·s, médias et citoyen·ne·s engagé·e·s ou non : vous êtes les bienvenu·e·s à cette journée d’échanges dont les témoignages croisés permettront d’une part de mieux connaître le vécu des personnes mais aussi de développer des pratiques au plus près des réalités afin de construire ensemble des actions concrètes d’accompagnement des personnes.

Pôle associatif Désiré Colombe 8 Rue Arsène Leloup, 44100 Nantes Nantes 44100 Centre-Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0671066600 »}]

Les résultats inédits de l’étude nationale ASPIRE sur l’état de santé et l’accès aux soins des personnes prostituées et survivantes prostitution santé

Mouvement du nid