Santé vous libre Aix-Villemaur-Pâlis

Santé vous libre

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 09:30:00

fin : 2025-11-14 16:30:00

Date(s) :

2025-11-14

Vendredi 14 novembre AIX-EN-OTHE Santé vous libre. De 9h30 à 16h30 à la résidence Anglade.

SANTE VOUS LIBRE Programme alliant santé et culture/art, avec une intervention de Capucine le matin autour

de la médiation artistique, et d’Anne l’après-midi sur l’expression orale et écrite.

Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .

