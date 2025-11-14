Santé vous libre Aix-Villemaur-Pâlis
19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis Aube
Début : 2025-11-14 09:30:00
fin : 2025-11-14 16:30:00
2025-11-14
Vendredi 14 novembre AIX-EN-OTHE Santé vous libre. De 9h30 à 16h30 à la résidence Anglade.
SANTE VOUS LIBRE Programme alliant santé et culture/art, avec une intervention de Capucine le matin autour
de la médiation artistique, et d’Anne l’après-midi sur l’expression orale et écrite.
Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr .
Contact +33 (0)7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr
L’événement Santé vous libre Aix-Villemaur-Pâlis a été mis à jour le 2025-10-18 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance