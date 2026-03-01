Santé vous libre Aix-Villemaur-Pâlis

Santé vous libre

Vendredi 20 mars AIX-EN-OTHE Santé vous libre. De 9h30 à 16h30 à la résidence Anglade.

Programme alliant santé et culture/art, avec une intervention de Capucine le matin autour

de la médiation artistique, et d’Anne l’après-midi sur l’expression orale et écrite.

Pour vous inscrire à une journée ou un atelier demandez à la coordinatrice de parcours ou accueillante du jour qui pourra vous renseigner.

Pour rappel, les coordinatrices sont joignables du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Merci de les contacter sur ces créneaux horaires. Sinon contactez l’association par téléphone ou SMS au +33 (0)7 86 40 77 97 ou par mail: association@lespetitesherbes.fr .

19 Rue Joseph Anglade Aix-Villemaur-Pâlis 10160 Aube Grand Est +33 7 86 40 77 97 association@lespetitesherbes.fr

