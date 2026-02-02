Santibate carnaval traditionnel Saint-Étienne-de-Baïgorry

Santibate carnaval traditionnel

Animation en soirée. Carnaval traditionnel du Pays Basque. Santibate et Libertimendua sont des célébrations, en deux temps, de la période de carnaval, pratiquées dans la province de Basse-Navarre et dans quelques villages du Labourd.

Santibate est un cortège nocturne de personnages masqués ou maquillés aux aspects plus ou moins dépenaillés, dits zirtzil, dansant et chantant le long de leur parcours (rue, maisons, bars), autour de la semaine de carnaval, à des dates variables. Un ou deux poètes improvisateurs (bertsulari) et des musiciens font partie du cortège. .

