Santibate carnaval traditionnel

Saint-Jean-Pied-de-Port Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Santibate est un cortège nocturne de personnages masqués ou maquillés aux aspects plus ou moins dépenaillés, dits zirtzil, dansant et chantant le long de leur parcours (rue, maisons, bars), autour de la semaine de carnaval, à des dates variables. Un ou deux poètes improvisateurs (bertsulari) et des musiciens font partie du cortège.

Défilé depuis le quartier du café des sports vers la villa fortifiée. .

Saint-Jean-Pied-de-Port 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 37 03 57

