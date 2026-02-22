Santibate Hasparren
Santibate Hasparren vendredi 27 février 2026.
Santibate
Les Bars de Hasparren Hasparren Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-27
fin : 2026-02-27
Date(s) :
2026-02-27
Manifestation rituelle autour du carnaval. Soirée animée dans tous les bars du centre ville. .
Les Bars de Hasparren Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Santibate
L’événement Santibate Hasparren a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme Pays Basque