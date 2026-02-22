Santibate Hasparren

Santibate

Les Bars de Hasparren Hasparren Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-02-27

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Manifestation rituelle autour du carnaval. Soirée animée dans tous les bars du centre ville. .

Les Bars de Hasparren Hasparren 64240 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 29 62 02

English : Santibate

