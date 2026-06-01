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Santier Botanique de Mauressac, Mairie de Mauressac, Mauressac

Santier Botanique de Mauressac, Mairie de Mauressac, Mauressac

Santier Botanique de Mauressac, Mairie de Mauressac, Mauressac vendredi 5 juin 2026.

Lieu : Mairie de Mauressac

Adresse : 8 route de lézat mauressac, 31190 Mauressac

Ville : 31190 Mauressac

Département : Haute-Garonne

Début : vendredi 5 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Tarif : Accès libre.

Santier Botanique de Mauressac 5 – 7 juin Mairie de Mauressac Haute-Garonne

Accès libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00

Découvrez le sentier botanique de Mauressac, un parcours pédagogique en autonomie qui invite à découvrir la flore locale grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le chemin.

Mairie de Mauressac 8 route de lézat mauressac, 31190 Mauressac Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie
Découvrez le sentier botanique de Mauressac, un parcours pédagogique en autonomie qui invite à découvrir la flore locale grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le chemin.

©OTI Bassin Auterivain