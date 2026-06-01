Santier Botanique de Mauressac, Mairie de Mauressac, Mauressac
Santier Botanique de Mauressac, Mairie de Mauressac, Mauressac vendredi 5 juin 2026.
Santier Botanique de Mauressac 5 – 7 juin Mairie de Mauressac Haute-Garonne
Accès libre.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-05T07:00:00+02:00 – 2026-06-05T20:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T07:00:00+02:00 – 2026-06-07T20:00:00+02:00
Découvrez le sentier botanique de Mauressac, un parcours pédagogique en autonomie qui invite à découvrir la flore locale grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le chemin.
Mairie de Mauressac 8 route de lézat mauressac, 31190 Mauressac Mauressac 31190 Haute-Garonne Occitanie
Découvrez le sentier botanique de Mauressac, un parcours pédagogique en autonomie qui invite à découvrir la flore locale grâce à des panneaux explicatifs jalonnant le chemin.
©OTI Bassin Auterivain