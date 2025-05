Santo Cuero – Maloca Marseille 3e Arrondissement, 22 mai 2025 19:00, Marseille 3e Arrondissement.

Bouches-du-Rhône

Santo Cuero Jeudi 22 mai 2025 à 19h. Maloca 47 rue Fortuné Jourdan Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-22 19:00:00

fin : 2025-05-22

Date(s) :

2025-05-22

Une expérience au cœur des traditions afro-caribéennes colombiennes.

Dans le cadre de la Semaine de l’Amérique Latine, l’association Cumbia Chicharra en partenariat avec Colombia connection et Marsella Nos Une, organise un concert de Santo Cuero précédé par une exposition photo et un DJ set de DJ en Niño à Maloca (anciennement le Rouge de la Belle de Mai) restauration traditionnelle colombienne sur réservation.





Exposition photo Lumbalù par Wilber Lareus Le Lumbalú est offert par la communauté de St Basilio de Palenque en hommage suite à un décès neuf jours de musique et de danse.





DJ set à 19h (gratuit).

Concert de Santo Cuero à 21h





Restauration traditionnelle colombienne sur place sur réservation par mail santocueromusica@gmail.com .

Maloca 47 rue Fortuné Jourdan

Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

An experience at the heart of Colombian Afro-Caribbean traditions.

German :

Eine Erfahrung im Herzen der afro-karibischen Traditionen Kolumbiens.

Italiano :

Un’esperienza nel cuore delle tradizioni afro-caraibiche della Colombia.

Espanol :

Una experiencia en el corazón de las tradiciones afrocaribeñas de Colombia.

