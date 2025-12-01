Santosh Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Place du Champ de Foire Rémalard en Perche

Santosh Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Thriller de Sandhya Suri.

Une région rurale du nord de l’Inde. Après la mort de son mari, Santosh, une jeune femme hérite de son poste et devient policière comme la loi le permet. Lorsqu’elle est appelée sur le lieudu meurtre d’une jeune fille de caste inférieure, Santosh se retrouve plongée dans une enquête tortueuse aux côtés de l’inspectrice Sharma, qui la

prend sous son aile. La corruption, le désintérêt de la police pour son peuple et le mépris des classes dominantes pour les pauvres constituent le deuxième pilier de dénonciation du film.

Pratique à l’Espace Octave Mirbeau Place du Champ de Foire à Rémalard.

Cartes d’adhésions en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche (40€ pour 12 séances & 25€ pur 5 séances gratuit pour les moins de 16 ans). .

Place du Champ de Foire Espace Octave Mirbeau Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie

English : Santosh Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Santosh Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais Rémalard en Perche a été mis à jour le 2025-10-13 par OT CdC Coeur du Perche