São Paulo Dance Company Gnawa, Umbó, Agora Grand Théâtre Brest

São Paulo Dance Company Gnawa, Umbó, Agora

Grand Théâtre 60 Rue du Château Brest Finistère

Début : 2025-12-17 19:00:00

fin : 2025-12-18 20:30:00

2025-12-17 2025-12-18

Avec trois pièces qui témoignent de la puissance de la danse contemporaine brésilienne, ici, on conjugue l’art du mouvement avec énergie et beauté !

Au programme trois chorégraphes pour une soirée haute en couleurs. Nacho Duato ouvre la danse avec Gnawa, pièce tribale et ciselée inspirée par les musiques d’Afrique du Nord. Puis vient Umbó de Leilane Teles, qui délivre une danse d’une liberté inouïe, sur les chansons sensuelles de Tiganá Santana ou Virginia Rodrigues, entre autres. Enfin, en guise de bouquet final Agora de Cassi Abranches, une œuvre d’une extrême vitalité, traversée par la richesse culturelle du Brésil. Virtuosité et grâce !

Informations pratiques

Durée 1h30 (entracte compris)

Réservation conseillée. .

