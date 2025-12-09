São Paulo Dance Company L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix

São Paulo Dance Company L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Foix mardi 9 décembre 2025.

São Paulo Dance Company 9 et 10 décembre L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège Ariège

Tarif Jaune : de 7€ à 20€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-09T20:30:00 – 2025-12-09T21:45:00

Fin : 2025-12-10T15:00:00 – 2025-12-10T16:15:00

Accueillie en 2023 à l’Estive, la São Paulo Dance Company revient en Ariège avec trois créations de chorégraphes qui subliment la virtuosité, la sensualité et l’harmonie de cette compagnie acclamée sur la scène internationale.

L’Estive, scène nationale de Foix et de l’Ariège 20 avenue du général de Gaulle – 09000 Foix Foix 09000 Ariège Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.lestive.com/evenement/sao-paulo-dance-company/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 61 05 05 55 »}, {« type »: « email », « value »: « accueil@lestive.com »}]

Ballet néoclassique et contemporain danse ballet