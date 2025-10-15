São Paulo Dance Company Roubaix

São Paulo Dance Company

31 rue de l'Epeule Roubaix

Début : 2026-03-24 20:00:00

fin : 2026-03-24 21:25:00

2026-03-24

La São Paulo Dance Company, menée par Inês Bogéa, investit la scène du Colisée pour une soirée exceptionnelle réunissant trois œuvres phares de son répertoire, témoins de son énergie créative et de son ouverture artistique internationale.

En ouverture, _Gnawa_ de Nacho Duato explore les liens entre l’être humain et l’univers à travers les quatre éléments fondamentaux eau, terre, feu et air. Sur des musiques envoûtantes mêlant influences africaines et orientales, les danseurs évoluent dans une chorégraphie où la gravité et le contact avec le sol deviennent essentiels, célébrant la spiritualité et les mystères du monde.

Suit _Umbó_, création de Leilane Teles, véritable ode au désir profond d’accomplir ce que l’on aspire à être. Évoquant des figures artistiques brésiliennes telles que Tiganá Santana et Virginia Rodrigues, l’œuvre interroge l’inspiration et la création. Entre fluidité des corps et intensité musicale, Umbó célèbre la liberté et la métamorphose infinie de l’identité.

Enfin, _Agora_ de Cassi Abranches conclut le programme par une réflexion sur le temps sous toutes ses formes mémoire, rythme et énergie. Sur une partition mêlant percussions afro-brésiliennes et rock contemporain, les danseurs délivrent une performance explosive, récompensée par le Prêmio APCA en 2019.

Avec _Gnawa, Umbó_ et _Agora_, la São Paulo Dance Company offre un voyage chorégraphique où tradition et modernité se rencontrent dans une célébration vibrante de la danse. Une soirée immanquable pour s’immerger dans toute la richesse et la virtuosité de la scène brésilienne.

31 rue de l'Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France

English :

The São Paulo Dance Company, led by Inês Bogéa, takes to the Colisée stage for an exceptional evening featuring three key works from its repertoire, testifying to its creative energy and international artistic openness.

Opening the evening, Nacho Duato?s _Gnawa_ explores the links between the human being and the universe through the four fundamental elements: water, earth, fire and air. Set to spellbinding music blending African and Eastern influences, the dancers evolve in a choreography where gravity and contact with the ground become essential, celebrating spirituality and the mysteries of the world.

This is followed by _Umbó_, created by Leilane Teles, a veritable ode to the deep desire to achieve what we aspire to be. Evoking Brazilian artistic figures such as Tiganá Santana and Virginia Rodrigues, the work questions inspiration and creation. Between the fluidity of bodies and musical intensity, Umbó celebrates freedom and the infinite metamorphosis of identity.

Finally, Cassi Abranches? _Agora_ concludes the program with a reflection on time in all its forms: memory, rhythm and energy. Set to a score blending Afro-Brazilian percussion and contemporary rock, the dancers deliver an explosive performance, awarded the Prêmio APCA in 2019.

With _Gnawa, Umbó_ and _Agora_, the São Paulo Dance Company offers a choreographic journey where tradition and modernity meet in a vibrant celebration of dance. A must-see evening to immerse yourself in the richness and virtuosity of the Brazilian scene.

