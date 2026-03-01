Saoco Cuban Festival Europia Aix-en-Provence
Saoco Cuban Festival Europia Aix-en-Provence vendredi 20 mars 2026.
Saoco Cuban Festival
Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026 de 20h à 23h59. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Rock’Caliente & Kebola Dance vous donnent rendez-vous, pour la 3e édition du SAOCO Cuban Festival à Aix-en-Provence ! Le Festival Salsa & Bachata.
Des artistes internationaux et locaux vous attendent pour un festival dédié à la culture cubaine !
De la SALSA con sabooooor y un poquito de Bachata para gozar !
Au programme
+40h de cours de Salsa, Rumba, Son, Afro-Cubain, Timba, Reggaeton, Bachata Dominicaine…
3 soirées avec des shows
2 Bootcamps
5h de cours avec Percussions en Live
1 conférence et bien plus !
Nous vous attendons pour 3 jours de folie à Europia ! .
Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Rock?Caliente & Kebola Dance invite you to the 3rd SAOCO Cuban Festival in Aix-en-Provence! The Salsa & Bachata Festival.
