Saoco Cuban Festival Europia Aix-en-Provence

Saoco Cuban Festival

Du vendredi 20 au dimanche 22 mars 2026 de 20h à 23h59. Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-22 23:59:00

Date(s) :

2026-03-20

Rock’Caliente & Kebola Dance vous donnent rendez-vous, pour la 3e édition du SAOCO Cuban Festival à Aix-en-Provence ! Le Festival Salsa & Bachata.

Des artistes internationaux et locaux vous attendent pour un festival dédié à la culture cubaine !

De la SALSA con sabooooor y un poquito de Bachata para gozar !



Au programme

+40h de cours de Salsa, Rumba, Son, Afro-Cubain, Timba, Reggaeton, Bachata Dominicaine…

3 soirées avec des shows

2 Bootcamps

5h de cours avec Percussions en Live

1 conférence et bien plus !



Nous vous attendons pour 3 jours de folie à Europia ! .

Europia 46 Avenue Robert Schuman Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Rock?Caliente & Kebola Dance invite you to the 3rd SAOCO Cuban Festival in Aix-en-Provence! The Salsa & Bachata Festival.

