Saodaj Alençon 4 décembre 2025 20:30

Orne

Saodaj 171 Rue de Bretagne Alençon Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 20:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Saodaj, c’est l’image d’un pays pluriel, vaste infini La Réunion. Une musique amoureuse du Maloya, émancipée et vagabonde. En créole, en français, leurs textes s’élèvent et s’indignent, cherchant la beauté dans la noirceur du monde. Saodaj trace sa route depuis une décennie entre tradition et modernité, là où le rock alternatif des cordes saturées fait corps avec les polyrythmies percussives. Une ode aux naissances qui nous métamorphosent, aux voyages hors des sentiers battus, à nos vivants et nos morts, l’amour toujours en ligne de mire. Un beau moment de partage en perspective !

171 Rue de Bretagne

Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 32 83 33 infos@laluciole.org

English : Saodaj

Saodaj is the image of a plural country, a vast infinity: Reunion Island. A music in love with Maloya, emancipated and wandering. In Creole and French, their lyrics rise and fall, seeking beauty in the darkness of the world. For the past decade, Saodaj has traced its path between tradition and modernity, where the alternative rock of saturated strings is at one with percussive polyrhythms. An ode to the births that transform us, to journeys off the beaten track, to our living and our dead, with love always in the line of sight. A wonderful moment of sharing!

German :

Saodaj ist das Bild eines pluralistischen, unendlich weiten Landes: La Réunion. Eine Musik, die in den Maloya verliebt ist, emanzipiert und wandert. Ihre Texte in Kreolisch und Französisch erheben sich und empören sich, sie suchen die Schönheit in der Dunkelheit der Welt. Saodaj gehen seit einem Jahrzehnt ihren Weg zwischen Tradition und Moderne, wo der alternative Rock der gesättigten Streicher mit den perkussiven Polyrhythmen eine Einheit bildet. Eine Ode an die Geburten, die uns verwandeln, an Reisen abseits der ausgetretenen Pfade, an unsere Lebenden und unsere Toten, die Liebe immer im Blickfeld. Ein schöner Moment der Gemeinsamkeit in Aussicht!

Italiano :

Saodaj è l’immagine di un paese plurale, un vasto infinito: l’Isola della Riunione. Una musica innamorata di Maloya, emancipata ed errante. In creolo e francese, i loro testi si innalzano e infuriano, cercando la bellezza nell’oscurità del mondo. Nell’ultimo decennio, i Saodaj hanno tracciato la loro rotta tra tradizione e modernità, dove il rock alternativo degli archi saturi è tutt’uno con le poliritmie percussive. Un’ode alle nascite che ci trasformano, ai viaggi fuori dai sentieri battuti, ai nostri vivi e ai nostri morti, con l’amore sempre in vista. Sarà sicuramente un grande momento di condivisione!

Espanol :

Saodaj es la imagen de un país plural, de un vasto infinito: la Isla Reunión. Una música enamorada de Maloya, emancipada y errante. En criollo y francés, sus letras se alzan y rabian, buscando la belleza en la oscuridad del mundo. Desde hace una década, Saodaj traza su camino entre la tradición y la modernidad, donde el rock alternativo de cuerdas saturadas se funde con los polirritmos percusivos. Una oda a los nacimientos que nos transforman, a los viajes fuera de los caminos trillados, a nuestros vivos y nuestros muertos, con el amor siempre en el punto de mira. ¡Seguro que será un gran momento para compartir!

