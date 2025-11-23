SAODAJ Limousis
SAODAJ Limousis dimanche 23 novembre 2025.
SAODAJ
51 Chemin de la Grotte Limousis Aude
Tarif : 5.9 – 5.9 – 12.8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-23 18:00:00
fin : 2025-11-23
Date(s) :
2025-11-23
Saodaj, c’est l’image d’un pays pluriel, vaste, infini La Réunion. Une musique amoureuse du Maloya, émancipée et vagabonde. En créole, en français, leurs textes s’élèvent et s’indignent, cherchant la beauté dans la noirceur du monde. Une poésie engagée entre tradition et modernité, là où le rock alternatif des cordes saturées fait corps avec les polyrythmies percussives.
.
51 Chemin de la Grotte Limousis 11600 Aude Occitanie +33 6 32 99 75 73 contact@11bouge.com
English :
Saodaj is the image of a plural, vast, infinite country: La Réunion. A music in love with Maloya, emancipated and wandering. In Creole and French, their lyrics soar and rage, seeking beauty in the darkness of the world. A poetry engaged between tradition and modernity, where the alternative rock of saturated strings is at one with percussive polyrhythms.
German :
Saodaj ist das Bild eines pluralistischen, weiten, unendlichen Landes: La Réunion. Eine Musik, die in den Maloya verliebt ist, emanzipiert und wandert. Ihre Texte in Kreolisch und Französisch erheben sich und empören sich, sie suchen die Schönheit in der Dunkelheit der Welt. Eine engagierte Poesie zwischen Tradition und Moderne, wo der alternative Rock der gesättigten Streicher mit den perkussiven Polyrhythmen eine Einheit bildet.
Italiano :
Saodaj è l’immagine di un paese plurale, vasto, infinito: La Réunion. Una musica innamorata di Maloya, emancipata ed errante. In creolo e francese, le loro liriche si innalzano e infuriano, cercando la bellezza nell’oscurità del mondo. È una poesia impegnata in un equilibrio tra tradizione e modernità, dove il rock alternativo degli archi saturi fa tutt’uno con le poliritmie percussive.
Espanol :
Saodaj es la imagen de un país plural, vasto, infinito: La Reunión. Una música enamorada de Maloya, emancipada y errante. En criollo y francés, sus letras se elevan y se enfurecen, buscando la belleza en la oscuridad del mundo. Una poesía comprometida con el equilibrio entre tradición y modernidad, donde el rock alternativo de cuerdas saturadas se une a los polirritmos percusivos.
L’événement SAODAJ Limousis a été mis à jour le 2025-10-23 par A.D.T. de l’Aude 11 CD Aude